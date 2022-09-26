ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Japonya-ABD ittifakı Hint-Pasifik'in köşe taşıdır" - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Japonya-ABD ittifakı Hint-Pasifik'in köşe taşıdır"

26.09.2022 15:04
ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Japonya-ABD ittifakı Hint-Pasifik'in köşe taşıdır"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Japonya ve ABD arasındaki ittifakın, Hint-Pasifik için köşe taşı olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Japonya ve ABD arasındaki ittifakın, Hint-Pasifik için köşe taşı olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Harris, temmuzda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya'nın eski Başbakanı Abe Şinzo için yarın düzenlenecek törene katılmak üzere geldiği başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü.

Başkentteki Akasaka Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Harris, ABD-Japonya ilişkilerine yönelik "ABD ve Japonya arasındaki ittifak, Hint-Pasifik bölgesinde refah, istikrar ve barışı birleştirdiğine inandığımız şeyin köşe taşıdır." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Kişida da görüşmede Abe'nin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için ruhunu ve kalbini ortaya koyduğunu dile getirerek "Onun tutkularını taşımanın benim görevim olduğunu hissediyorum." ifadelerine yer verdi.

Harris'in Japonya ziyaretinin 3 gün sürmesi planlanıyor.

Abe, devlet töreni düzenlenecek 2. lider

Japonya'nın en uzun süreli başbakanı (2012-2020) unvanına sahip Abe, temmuzda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Abe, savaştan sonra devlet töreniyle onurlandırılan ikinci başbakan olacak ve tören, yarın başkent Tokyo'da geniş katılımla düzenlenecek.

Japon siyasi tarihinde ilk kez, 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın yeniden egemenliğini kazandığı 1951 San Francisco Barış Anlaşması'na imza atan başbakan olarak tanınan Yoşida Şigeru için 1967'de devlet töreni düzenlenmişti.

Merasimin, Japon hükümetine 11,16 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Harris: 'Japonya-ABD ittifakı Hint-Pasifik'in köşe taşıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Japonya-ABD ittifakı Hint-Pasifik'in köşe taşıdır" - Son Dakika
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