ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Senatoda yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Senatoda yemin ederek göreve başladı.

Son seçimlerden sonra 50 – 50 olarak Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında eşitlenen senatoda Harris'in oyu ile senatoda Demokratlar çoğunluğu ele geçirdi.

6 yıldır Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senatoda yeni seçimler le birlikte Demokrat lider Chuck Schumer ve Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell senatonun önündeki konuları düzenlemede eşit hakka sahip oldu.

Schumer yaptığı açıklamada "Senato'da çoğunluk değişirken, Senato'nun işleyişi de değişecek" dedi.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisine, çoğunluğun sağlandığı senatonun eklenmesi görevi devir alan yeni Başkan Joe Biden'in politikaları uygulamaya koymakta sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)