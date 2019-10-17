Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"
Son Dakika Politika ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: ' ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı" "YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"

"YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"

ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verecek ve bu şekilde ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak."

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
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