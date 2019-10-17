ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı" "YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"
"YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"
ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verecek ve bu şekilde ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak."
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