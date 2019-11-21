Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Amerika İran halkının yanındadır
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Amerika İran halkının yanındadır

6 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "İranlılar protestolar için sokağa çıkarken Tahran'daki Ayetullahlar şiddet kullanmayı ve kendi halkını ezmeyi sürdürüyor. Birleşik Devletler'in mesajı açık: Amerikan halkı İran halkının yanındadır"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Amerika İran halkının yanındadır, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'un İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan ülke genelindeki gösterilere destek verdiğini açıkladı.


Tahran yönetiminin, Washington'un gösterilere destek mesajlarını iç işlerine müdahale sayarak ABD'ye protesto notası iletmesinin ardından bu kez ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'daki gösterilere destek verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:21 
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