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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Amerika İran halkının yanındadır
6 saat önce
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "İranlılar protestolar için sokağa çıkarken Tahran'daki Ayetullahlar şiddet kullanmayı ve kendi halkını ezmeyi sürdürüyor. Birleşik Devletler'in mesajı açık: Amerikan halkı İran halkının yanındadır"
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'un İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan ülke genelindeki gösterilere destek verdiğini açıkladı.
Tahran yönetiminin, Washington'un gösterilere destek mesajlarını iç işlerine müdahale sayarak ABD'ye protesto notası iletmesinin ardından bu kez ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'daki gösterilere destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:21
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