Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Hong Konglulara destek, Nike ve NBA'e tepki
Son Dakika Dünya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Hong Konglulara destek, Nike ve NBA'e tepki

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Hong Konglulara destek, Nike ve NBA'e tepki

4 dakika önce

Çin politikası üzerine konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ticaret savaşlarına ve Hong Kong'daki protestolara değindi. Pence, ülkesinin Hong Kongluların yanında olduğunu söyleyerek Pekin'i eleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Hong Konglulara destek, Nike ve NBA'e tepki, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'i Hong Kong'un hak ve özgürlüklerini kısıtlamakla suçladı.


Çin politikası üzerine konuşan Pence, ticaret savaşlarına ve Hong Kong'daki protestolara değindi. Pekin ile Washington arasında yapılacak görüşme öncesinde açıklama yapan başkan yardımcısı, ticaret savaşlarına dair, ABD'nin en büyük ekonomik rakibi Çin ile karşı karşıya gelme niyetinde olmadığını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mike Pence, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:14 
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