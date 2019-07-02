ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence son anda seyahatini iptal etti, Beyaz Saray "acil durum" yok dedi
54 dakika önce
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:07
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
'in New Hampshire
eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray
acil bir durum olmadığını açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington
'da kaldı.
G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olmaya çalışan Ivanka Trump, alay konusu oldu!
ABD, S-400 krizine yeni formül buldu: Aktive etmezseniz, yaptırım uygulamayız
Bilim insanları, ilk kez yapay zeka kullanarak grip aşısı geliştirdi
Uzmanlar uyardı: Sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor