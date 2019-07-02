Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence son anda seyahatini iptal etti, Beyaz Saray "acil durum" yok dedi
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence son anda seyahatini iptal etti, Beyaz Saray "acil durum" yok dedi

54 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence son anda seyahatini iptal etti, Beyaz Saray
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:07 
Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire, Beyaz Saray, Mike Pence, Dünya
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