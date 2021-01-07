ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den çıkan olaylar sonrası açıklama - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den çıkan olaylar sonrası açıklama
07.01.2021 00:01
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre Binası'ndaki şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunarak, "ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen şiddet ve yıkım durmalı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre Binası'ndaki şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunarak, "ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen şiddet ve yıkım durmalı. Dahil olan herkes emniyet güçlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Meclisimize yapılan bu saldırı hoş görülmeyecek ve olaya karışanlar kanunun sonuna kadar yargılanacak" dedi.
(İHA)
Son Dakika ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti