ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme...
1 saat önce
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme sürecine destek olacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:56 Kaynak: İHA
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme sürecine destek olacak." - ANKARA
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