Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme...
Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme...

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme...

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme sürecine destek olacak.

ABD Başkan Yardımcısı Pence:

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme sürecine destek olacak." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:56 Kaynak: İHA
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