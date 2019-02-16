ABD Başkan Yardımcısı Pence, Almanya'yı "Kuzey Akım 2" Hakkında Uyardı
58 dakika önce
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Akımı-2 boru hattı hakkında Almanya'ya bir uyarıda bulunarak, "Müttefiklerimiz Doğu'ya bağlıysa, Batı'nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi.
ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence
, Kuzey Akımı-2 boru hattı hakkında Almanya
'ya bir uyarıda bulunarak, "Müttefiklerimiz Doğu'ya bağlıysa, Batı'nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi.
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Güvenlik Konferansında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Alman-Rus projesi Kuzey Akımı-2 boru hattı hakkında Almanya'ya bir uyarıda bulunarak, "Müttefiklerimiz Doğu'ya bağlıysa, Batı'nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi. Pence, enerji ittifakı politikaları karşısında ABD'ye destek olan ortaklarına teşekkür etti.
Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel
, Kuzey Akım-2 projesinin Amerikan gazını satın almak için engel oluşturmadığını belirterek ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uyarısına cevap verdi. - MÜNİH
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:53 Kaynak: İHA
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