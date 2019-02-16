Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence, Almanya'yı "Kuzey Akım 2" Hakkında Uyardı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Almanya'yı "Kuzey Akım 2" Hakkında Uyardı

58 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Akımı-2 boru hattı hakkında Almanya'ya bir uyarıda bulunarak, "Müttefiklerimiz Doğu'ya bağlıysa, Batı'nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Almanya'yı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Akımı-2 boru hattı hakkında Almanya'ya bir uyarıda bulunarak, "Müttefiklerimiz Doğu'ya bağlıysa, Batı'nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi.

Almanya'da devan eden 55'inci Münih Güvenlik Konferansında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Alman-Rus projesi Kuzey Akımı-2 boru hattı hakkında Almanya'ya bir uyarıda bulunarak, "Müttefiklerimiz Doğu'ya bağlıysa, Batı'nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi. Pence, enerji ittifakı politikaları karşısında ABD'ye destek olan ortaklarına teşekkür etti.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım-2 projesinin Amerikan gazını satın almak için engel oluşturmadığını belirterek ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uyarısına cevap verdi. - MÜNİH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Münih, Mike Pence, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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