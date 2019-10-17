ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde ( YPG 'nin) çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda"

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Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi

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