ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak.
1 saat önce
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:50 Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde ( YPG'nin) çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda"
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