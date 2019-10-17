Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da
Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da

ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da

54 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da, System.String[]
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi taşıyan uçak öğlen saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrılan Pence ve beraberindekiler, Çankaya'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ne gitti. Pence, buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.


- Ankara
Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
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