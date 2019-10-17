ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da
54 dakika önce
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmek için Ankara
'ya geldi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi taşıyan uçak öğlen saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrılan Pence ve beraberindekiler, Çankaya'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ne gitti. Pence, buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.
- Ankara
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