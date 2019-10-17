Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence : "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"
Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Pence : 'Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir'

ABD Başkan Yardımcısı Pence : "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"

52 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. (1)

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

ABD Başkanı Mike Pence: "(120 saatlik süre içinde) ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak"

ABD Başkan Yardımcısı Pence : Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Mike Pence, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi
ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ABD medyası da tepki gösterdi ABD ve Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkese ilişkin 13 maddelik ortak açıklama! İşte 13 maddelik anlaşma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:24:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence : "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]