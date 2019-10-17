Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan'ın ilişkilerinin sonucudur.
Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan'ın ilişkilerinin sonucudur.

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan'ın ilişkilerinin sonucudur.

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan'ın ilişkilerinin sonucudur.

ABD Başkan Yardımcısı Pence:

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan'ın ilişkilerinin sonucudur. İki ülke liderinin gücünü göstermektedir. Dostlar arasında fikir ayrılığı olabilir ancak dostlar fikirlerini ifade ederler." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
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