ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan'ın ilişkilerinin sonucudur.
1 saat önce
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan'ın ilişkilerinin sonucudur.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan'ın ilişkilerinin sonucudur. İki ülke liderinin gücünü göstermektedir. Dostlar arasında fikir ayrılığı olabilir ancak dostlar fikirlerini ifade ederler." - ANKARA
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