Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs test sonuçları açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner'in test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çevresindeki herkese test yapıldığı bildirildi. Trump'ın oğlu Barron Trump'ın, kızı Ivanka Trump'ın ve Ivanka'nın eşi Jared Kushner'in testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Kushner ve Ivanka, ABD Başkanı Trump'a en yakın isimler olarak biliniyor ve aynı zamanda Trump yönetiminde danışmanlık yapıyorlar.