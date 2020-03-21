ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide Kovid-19 tespit edildi

37 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide Kovid-19 tespit edildi, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Pence'in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence'in ofisindeki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın ya da Pence'in, Kovid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır." ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.

Pence, aynı zamanda Beyaz Saray'da kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstleniyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Miller, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:14 Kaynak: AA

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