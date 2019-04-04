Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Inf İçin Rusya ile Diyaloğa Hazırız"

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Inf İçin Rusya ile Diyaloğa Hazırız"

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşmasını (INF) ihlal eden Rusya ile diyaloga hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence:
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşmasını (INF) ihlal eden Rusya ile diyaloga hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'ın orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı kurtarmak istediğini söyledi. NATO'nun 70'inci yıldönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Pence, "ABD, Rusya ile diyaloğa açık olmaya devam ediyor ve INF ile tam bir uyum sağlamanın bir yolunu bulacağını umuyor." dedi. Rusya'nın antlaşma şartlarının bozulmasına sebep olan roketi imha etmek istemediğine dikkat çeken Pence, "Bu NATO üyeleri için önemli bir risk teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Pence, ABD'nin INF'den yazılı olarak çekilmesini bildirmekten başka bir yolu bırakılmadığının altını çizdi.

ABD, Rusya'nın INF anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etmiş, Rusya'dan konuyla ilgili açıklama istemiş. Rusya, INF'yi ihlal etmediğine dair kanıt sunmayınca ABD ve müttefik kuvvetleri Rusya'nın anlaşmayı reddettiğini ilan ederek INF anlaşmasını askıya almıştı. ABD'nin ardından Rusya tarafı da anlaşmayı askıya almıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Mike Pence, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunculuğu Bırakarak TIR Şoförü Olan Tolga Karel, Mesleği Niye Seçtiğini Açıkladı Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 01:12:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Inf İçin Rusya ile Diyaloğa Hazırız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]