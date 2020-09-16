ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Onaylandığı zaman, Kovid-19 aşısı olmak için tereddüt etmem" - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Onaylandığı zaman, Kovid-19 aşısı olmak için tereddüt etmem"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandığında, kendisi ve ailesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için tereddüt etmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence:

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandığında, kendisi ve ailesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için tereddüt etmeyeceğini açıkladı.

Pence, haber sitesi The Hill'e verdiği mülakatta, Sağlık Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), muhtemel bir Kovid-19 aşısının dağıtımı için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını belirterek yaşlıların, ilk müdahale ekiplerinin, sağlık çalışanlarının ve bağışıklığı zayıf kişilerin aşı için öncelikli olacağını kaydetti.

Aşının herkese ulaşması için federal yönetimin tüm imkanlarını kullanacaklarının altını çizen Pence, "Bir aşı FDA tarafından onaylandığında ve benim kategorimdeki kişiler aşıya erişebildiğinde, ben ve ailem aşı olmak için tereddüt etmeyeceğiz, buna inanın." dedi.

Pence, sağlık uzmanlarının ülkedeki Kovid-19 vakalarının sonbahar ve kış aylarında artmasını beklediğini ve sağlık sisteminin grip mevsiminin de gelmesiyle zorluk yaşayabileceği uyarılarını anımsatarak, halka grip aşısı olma çağrısı yaptı.

ABD'de aşının güvenilirliği sorgulanıyor

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde yaptığı açıklamalarda, ekim ayı bitmeden bir Kovid-19 aşısının dağıtım için hazır olabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan Demokratlar ve Demokratların Başkan Adayı Joe Biden, Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden önce aşıyı hazır etmek için acele ettiğini ve bu aşının güvenli olmayabileceğini dile getirmişti.

Ülkede yapılan anketlerde katılımcıların yaklaşık üçte biri hızlı bir şekilde piyasaya sürülen Kovid-19 aşısına güvenmeyeceğini söylemişti.

FDA Başkanı Stephen Hahn, uygun bulunması durumunda mümkün olan en kısa sürede bir aşıyı onaylamak istediklerini ancak siyasetin kararlarını etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Hill, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Onaylandığı zaman, Kovid-19 aşısı olmak için tereddüt etmem' - Son Dakika

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