ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Suriye'de ateşkes için Erdoğan'a ikna ziyareti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de ateşkesi görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek. Amerikan yönetimi Suriye'de Barış Pınarı Herakatı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ateşkes için ikna etmeye çalışacak. Görüşmeler perşembe günü gerçekleşecek. Erdoğan ise Amerikalı yetkililer gelmeden önce yaptığı açıklamada kesinlikle ateşkes ilan etmeyeceğini ve Suriyeli Kürtler ile müzakereye oturmayacağını bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı. Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.