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ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten sürpriz Irak ziyareti
6 saat önce
Amerika Brileşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşık 2 aydır hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ı ziyaret etti. Erbil'e de uğrayan Pence'in bu gezisi, Beyaz Saray'ın Kürt güçlere sırtını döndüğü iddiasının aksine desteğin sürdüğünü gösterme çabası olarak değerlendirildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşık 2 aydır hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ı ziyaret etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e de uğrayan Pence'in bu gezisi, Beyaz Saray'ın Kürt güçlere sırtını döndüğü iddiasının aksine desteğin sürdüğünü gösterme çabası olarak değerlendirildi.
Pence, Enbar'ın batısındaki Aynu'l Esad Üssü'nde bulunan ABD'li askerlerle Şükran Günü yemeğinde bir araya geldikten sonra Erbil'e geçti. Başkan yardımcısının Irak'ta ziyaret ettiği adresler güvenlik endişesinden dolayı öncesinden duyurulmadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:09
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