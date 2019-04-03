ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Türkiye açıklaması
28 dakika önce
ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz." dedi.
ABD
Başkan Yardımcısı Pence, " Türkiye
, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:09
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