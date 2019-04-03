Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Türkiye açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Türkiye açıklaması

28 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Türkiye açıklaması, System.String[]
ABD Başkan Yardımcısı Pence, " Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:09 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor Son Dakika! Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Türkiye açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]