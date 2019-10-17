ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye 'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

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