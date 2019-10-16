Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'de olacak
Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'de olacak

ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'de olacak

44 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın Türkiye'de olacağı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'de olacak, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın Türkiye'de olacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pence, bugün yerel saatle 18.00'da (TSİ 01.00) Ankara'ya hareket edecek.

Yarın Türkiye'de olacak Pence'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkiliyle Suriye konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." paylaşımında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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