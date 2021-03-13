ABD Başkanı Biden: "1 Mayıs'a kadar tüm yetişkinlere aşı hakkı tanımlanacak" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "1 Mayıs'a kadar tüm yetişkinlere aşı hakkı tanımlanacak"

13.03.2021 00:58
ABD Başkanı Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, 18 yaş üzeri herkesin korona virüs aşısı alabilmesi için 1 Mayıs'a kadar tüm hazırlıkların tamamlanması ve aşı hakkı tanımlanması talimatı verdiğini, kurallara uyulması halinde ülkenin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da normale dönüş sürecine girmeyi hedeflediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 18 yaş üzeri herkesin korona virüs aşısı alabilmesi için 1 Mayıs'a kadar tüm hazırlıkların tamamlanması ve aşı hakkı tanımlanması talimatı verdiğini, kurallara uyulması halinde ülkenin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da normale dönüş sürecine girmeyi hedeflediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini imzalamasından saatler sonra ulusa seslendi. 24 dakika süren konuşmasında ağırlıklı olarak Covid-19 salgınına karşı verilen mücadeleye değinen Başkan Biden, 1 Mayıs'ın virüsten kurtuluşun simgesi olabileceğini belirtti. Biden, tüm eyaletlere 1 Mayıs'a kadar 18 yaş üzeri tüm ABD'lilerin Covid-19 aşısına ulaşabilmesi için sıraya alınması talimatı verdiğini duyurdu.

Normale dönüşün başlangıcı için 4 Temmuz'u işaret etti

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) virüsü küresel salgın ilan etmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Biden, "Eğer görevimizi yaparsak, bir arada olursak, 4 Temmuz'da siz, aileniz, arkadaşlarınız, evinizde, mahallenizde Bağımsızlık Günü'nü kutlayabilirsiniz" dedi. Biden, bunun bir "hedef" olduğunu ve uygulanabilmesi için kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekerek, "Tetikte kalmazsak ve koşullar değişirse, yolumuza devam etmek için kısıtlamaları yeniden uygulamaya koymamız gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Biden, korona virüs salgınında 529 binden fazla Amerikalının hayatını kaybettiğini belirterek, "Hayatlarımızı geri kazanmanın tek yolu virüsü yenmek" dedi. Herkesin salgın sürecinde bir şeyler kaybettiğini ifade eden Biden, "Karanlığın içinde ışığı bulmak Amerikalıların yoludur" şeklinde konuştu.

Normal bir yaz için henüz erken olduğunu vurgulayan Biden, yaz aylarında da maske kullanımının devam edeceğini söyleyerek, "Çok ilerleme kaydettik. Bırakmanın zamanı değil. Karanlıktan aydınlığa yaklaşırken ve bahar ile yaz için ümitliyken, kurallardan uzaklaşmanın zamanı değil" diyerek ABD'lileri bir kez daha tedbirleri elden bırakmamaya çağırdı.

ABD Başkanı Biden, Perşembe günü itibarıyla 65 yaş üstü Amerikalıların yüzde 65'inin aşılandığı bilgisini paylaşarak Mayıs ayından itibaren vatandaşların aşıya nerede ve nasıl ulaşabileceklerine dair yeni bir internet sitesinin de oluşturulacağını belirtti.

Trump'ı isim vermeden eleştirdi

Biden konuşmasında, önceki Başkan Donald Trump'ı da virüse karşı verdiği mücadelede eleştirerek, "Virüsün başlangıçta sessizlikle karşılandı. Bu da daha fazla ölüme, enfeksiyona, strese, yalnızlığa yol açtı. 2019'daki fotoğraf ve videolar sanki başka bir çağda çekilmiş gibi" diye konuştu. Ülkenin korona virüs krizinden daha güçlü çıkacağını ifade eden Biden, "Bu ulusun tarihindeki en zor ve en karanlık dönemlerden biriyle karşılaştık ve bu dönemlerin üstesinden geldik" ifadelerini kullandı.

Biden, göreve geldikten sonra "ilk 100 günde 100 milyon doz aşı" hedefi koyduklarını hatırlatarak, "Bu hedefi aşıyoruz. Görevimizin 60. gününde bu hedefe ulaşmış olacağız" dedi. Biden ayrıca, Asya kökenli ABD'lileri yönelik nefret suçlarının ve tacizin sona ermesi gerektiğini söyledi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Joe Biden, 1 Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden: '1 Mayıs'a kadar tüm yetişkinlere aşı hakkı tanımlanacak' - Son Dakika


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