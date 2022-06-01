ABD Başkanı Biden 101. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden 101. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı

01.06.2022 20:42
ABD Başkanı Biden 101. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı

ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa Katliamı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu bir ayaklanma değildi, bir katliamdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa Katliamı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu bir ayaklanma değildi, bir katliamdı." mesajını verdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olduğunu anımsatarak, katliam gecesi 300 civarında siyahinin yaşamını yitirdiğini, 10 binlercesinin ise yersiz yurtsuz bırakıldığını, sonraki yıllarda da birçok siyahinin haklarından mahrum bırakıldığını vurguladı.

Biden, son 1 yılda imzaladığı bazı kararnameler ile bölgedeki siyahilere bazı rahatlıklar sunulduğunu belirterek, "Acıyı ve travmayı sonsuza kadar gömemeyiz. Tulsa'da da söylediğim gibi büyük milletler geçmişlerinden saklanmaz. Biz büyük bir milletiz ve geçmişteki adaletsizliklerle yüzleşerek, Amerika daha da büyük bir millet olacaktır." görüşünü paylaştı.

Biden açıklamasında "Bu bir ayaklanma değildi, bir katliamdı." ifadesine yer verdi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 1921'de yaşanan ırkçı olaylarda silahlı beyaz isyancı grupların saldırıları sonucunda 300'e yakın siyahi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden 101. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı - Son Dakika


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