ABD Başkanı Biden, 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak

15.02.2021 02:13
ABD Başkanı Biden, 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak, System.String[]

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 19 Şubat Cuma günü sanal olarak düzenlenecek G7 liderler zirvesine katılacak.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 19 Şubat Cuma günü sanal olarak düzenlenecek G7 liderler zirvesine katılacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, geçen sene nisan ayından bu yana ilk kez düzenlenecek G7 liderler zirvesinde, Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve küresel ekonomin yeniden inşası konularını ele alacağı belirtildi.

Biden'ın zirvede Kovid-19 aşısının üretimi, dağıtımı ve tedariki ile ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar tehdidine karşı sağlık finansmanları kurulması konusunda iş birliği yapmaya odaklanacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in neden olduğu ekonomik güçlükler ve küresel iklim krizinin de gündeminde olacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak - Son Dakika


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