ABD Başkanı Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolar bütçe teklifi sundu - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolar bütçe teklifi sundu

28.03.2022 23:34
ABD Başkanı Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolar bütçe teklifi sundu

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolarlık bütçe önerisini Kongreye sundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolarlık bütçe önerisini Kongreye sundu. Öneride milyarderlere ve şirketlere yeni vergi düzenlemesi getirilmesi yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için bütçe önerisini Kongreye sundu. Başkan Biden'ın 5,8 trilyon dolarlık teklifinde artan güvenlik harcamaları ile milyarderlere getirilen yeni vergiler dikkat çekti. Yeni bütçe önerisinde ulusal güvenlik için 813,3 milyar dolar ayırıldı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre 31 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Ulusal güvenlik için ayrılan bütçeyi ülke tarihindeki en yüksek seviyelerden birine yükselttiğini belirten Biden, ABD ordusunu dünyanın en iyi eğitimli, en iyi hazırlanmış ve en donanımlı ordusu olarak kalması için gerekli fonun sağlandığını söyledi. Biden ayrıca, Putin'in Ukrayna'ya olan saldırganlığına, Ukrayna'nın ekonomik, insani ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik ABD desteği ile güçlü bir şekilde yanıt vermek için sürekli yatırım çağrısı yaptı.

Yeni tasarı ile bütçe açığını azaltmayı hedeflediğini belirten Biden, Kongreye sunduğu öneriyle bütçe açığında tarihi bir azalmayı, yurtiçinde ve yurt dışında güvenliğe yönelik tarihi yatırımları ve herkesin başarılı olma şansına sahip olduğu bir ekonomi modeli inşa etme konusunda benzeri görülmemiş bir taahhüt içerdiğini açıkladı.

MİLYARDERLERE VE ŞİRKETLERE YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Bütçe ile ayrıca ülkedeki milyarderlere ve şirketlere de yeni vergiler getiriliyor. Ülke nüfusunun yüzde 0,01'ini etkileyen yeni vergi ile kişi başı 100 milyon dolardan fazla servete sahip olan herkesin toplam gelirinin yüzde 20'sini federal gelir vergisi olarak ödemesi gerekiyor. Zenginler için ayrıca en yüksek gelir vergisi oranı yüzde 37'den 39,3'e çıkarılırken, kurumlar vergisi de yüzde 21'den 28'e yükseltiliyor.

Biden, kendi döneminde elde edilen güçlü ekonomik büyümeyi daha ileri götüreceklerini belirtirken, önceki yönetimden daha az para harcayarak daha iyi sonuçlar elde ettiklerini ve gelirleri artırdıklarını ifade etti.

(Saim Sevinç/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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