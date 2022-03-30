ABD Başkanı Biden 4. doz Covid-19 aşısını canlı yayında oldu - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden 4. doz Covid-19 aşısını canlı yayında oldu

30.03.2022 22:02

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19'a karşı 4'üncü doz aşısını canlı yayında yaptırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19'a karşı 4'üncü doz aşısını canlı yayında yaptırdı.

ABD'nin Covid-19 ile mücadelesine ve son durumuna ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan düzenlediği basın toplantısı sırasında canlı yayında Covid-19'a karşı 2'inci doz güçlendirici aşısını olarak, Covid-19'a karşı 4'üncü kez aşılanmış oldu.

Güçlendirici dozların Covid-19 ile mücadeledeki en önemli ek korumayı sağladığını söyleyen Biden, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 50 yaş ve üzerindekiler için 4'üncü aşıya izin verdiğini belirtti. Biden, "Bu yüzden bugün ikinci güçlendirici aşımı almayı planlıyorum" dedi.

Biden, "50 yaş ve üstü kişiler ve bağışıklığı baskılanmış olanlar şimdi iki doz güçlendirici ile daha fazla koruma elde edebilirler. Bu uygun bireylere destekleyici aşılar yapmak için yeterli kaynağımız var ancak Kongre bu mücadeleye finansman sağlamak için harekete geçemezse, ücretsiz aşı ve test kapasitesini Haziran ayının ötesine götüremeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Eğer yatırım yapmazsak, başka bir virüs dalgası vurursa kendimizi savunmasız bulacağız" dedi.

Biden Kongre'ye seslenerek, "Şimdi ek tedarik sağlamamız gerekiyor. Harekete geçmek için kendimizi yeni bir dalganın ortasında bulmayı bekleyemeyiz. Kongre artık harekete geçmeli. Hayatlarımızı geri almak için çok çalıştık. Amerikalılar tekrar normal hayatlarını yaşamaya geri döndüler. Şimdi bundan vazgeçemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kongreye harekete geçin çağrısında bulunan Biden, "Eylemsizliğin sonuçları şiddetlidir veya yalnızca zamanla büyür. Ama böyle olmak zorunda değil. Birlikte çalıştığımızda neler yapabileceğimizi kanıtladık. Bu yüzden Demokratları ve Cumhuriyetçileri bunu acilen çözmeye çağırıyorum. Birlik olalım, birlikte hareket etmeye devam edelim" dedi.

Biden ayrıca, hükümetin Covid-19 hakkındaki son bilgilerin takip edilebilmesi için "covid.gov" adlı internet sitesinin geliştirildiğini açıkladı.

(Aylin Albayrak/İHA)

ABD Başkanı Biden 4. doz Covid-19 aşısını canlı yayında oldu
ABD Başkanı Biden 4. doz Covid-19 aşısını canlı yayında oldu
ABD Başkanı Biden 4. doz Covid-19 aşısını canlı yayında oldu
ABD Başkanı Biden 4. doz Covid-19 aşısını canlı yayında oldu

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Kaynak: İHA

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