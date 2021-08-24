ABD Başkanı Biden açıkladı: Savaşta bize yardım eden Afganları, ABD'deki yeni evlerine davet edeceğiz

ABD yönetiminin son askeri birliklerini de geri çekmesinin ardından, geçtiğimiz hafta Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da yaşananlar dünya gündeminden düşmüyor.

"SAVAŞTA BİZE YARDIM EDENLERİ YENİ EVLERİNE DAVET EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Joe Biden, bölgedeki duruma ilişkin bir tweet attı. Biden mesajında, "Tarama ve araştırmadan sonra, savaşta bize yardım eden Afganları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni evlerine davet edeceğiz. Çünkü biz buyuz. Amerika budur" ifadelerini kullandı.

ABD ORDUSUNDAN GERİYE KALAN SİLAHLARIN AKIBETİ

Öte yandan; Afganistan'dan çekilen ABD ordusunun geride bıraktığı teçhizatların akıbeti merak edilirken, Taliban'ın kalan silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladığı iddia edildi. Uzmanlar Taliban'ın maddi kaynak yaratmak için bu adımı attığının altını çizerken, bu hamlenin pek çok terör örgütünün ABD silahlarına erişim sağlaması anlamına gelebileceği konusunda da uyarıyor.