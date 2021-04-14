ABD başkanı Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini geri çekeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da kamera karşısına geçen Biden, ABD'nin en uzun süren savaşını sona erdirme kararı aldıklarını belirtti. Biden, alınan kararı, "Askerlerimizi eve döndürmenin zamanı geldi" ifadesiyle açıkladı. ABD'nin halen 2 bin 500 askerinin bulunduğu Afganistan'dan çekilme sürecini 1 Mayıs'ta başlatacağını kaydeden Biden, asker çekme sürecinin, 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıldönümüne kadar tamamlanacağını vurguladı. Biden, süreci aceleye getirmeyeceklerini, çekilmeyi sorumlu, titiz ve güvenli şekilde yürüteceklerini de belirtti.

Biden, tüm bu süreç boyunca, Afganistan'da şu anda hala kuvvetleri müttefikleri ve ortaklarıyla da tam koordinasyon içinde olacaklarını ifade ederek, "Bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle Pakistan'dan ama aynı zamanda Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye'den Afganistan için desteklerini arttırmalarını isteyeceğiz" diye konuştu.

Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının ABD güçlerinin 20 yıl sonra hala Afganistan'da olmasını 'izah edemeyeceğini' de kaydetti. ABD Başkanı, "Çekilmek için ideal koşulları yaratmak umuduyla ve farklı bir sonuç beklentisiyle Afganistan'daki askeri varlığımızın süresini uzatma ve kapsamını genişletme döngüsünü sürdüremeyiz" ifadesinde bulundu.