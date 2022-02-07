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ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

07.02.2022 22:44

- ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

- ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte her iki ülkenin de " Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığını caydırmak için birlikte çalıştığını" aktardı. Biden, Scholz ile konuşacakları birçok konu olduğunu belirterek, Çin'in oluşturduğu zorluklar, Batı Balkanlar'da istikrar, pandemi, iklim değişikliği ve diğer birçok konuda Scholz ile çalışmayı dört gözle beklediğini aktardı.

Scholz ise yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının "önemli bir zamanda önemli bir toplantı" olduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ile mücadele" de dahil olmak üzere tartışmayı planladıkları bir dizi konu olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi - Son Dakika


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