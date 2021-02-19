ABD Başkanı Biden: Amerika geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden: Amerika geri döndü

19.02.2021 20:28
ABD Başkanı Biden: Amerika geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı'na katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı'na katıldı. Pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Biden, dış politikada değişimin sinyallerini vererek "Amerika geri döndü" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı'na katıldı. Pandemi nedeniyle toplantı sanal olarak gerçekleştirildi. Katıldığı ilk uluslararası toplantının ardından açıklamalara bulunan ABD Başkanı Biden, dış politikada değişimin sinyallerini vererek, "Amerika geri döndü" dedi. ABD Başkanı Biden, daha önce de Donald Trump yönetiminin dış politikasını benimsemediklerini ve değişik bir dış politika izleyeceklerini ifade ederek benzer cümleleri kullanmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: Amerika geri döndü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu ülkesine gitti
21:32 Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya rekor zam! Dükkanı satsalar kurtarmaz
21:10 Mimikleriyle konuştu! Ronaldo imza töreninde ne tepki vereceğini şaşırdı
20:57 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında 3 şüpheli "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı
20:50 Çocuk istismarının önüne geçmek için komisyon kuruluyor! Karar Meclis'te kabul edildi
20:43 Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusunu cevapladı! Sunucunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı
20:04 Doktorların yanlış teşhis koyduğu hastanın hayatı kabusa döndü! Talihsiz adam, cinsel organından oldu
19:53 Jorge Jesus canlı yayında uyarıda bulundu: Gerçekten çok önemli
19:32 Bakan Nebati, yarın açıklanacak olan konut kampanyası ile ilgili konuştu: Faiz oranı 1'in altında olacak
19:19 Fenerbahçe, VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Kara bir lekedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 21:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Amerika geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement