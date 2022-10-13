ABD Başkanı Biden ara seçimler öncesinde 3 batı eyaletini ziyaret etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden ara seçimler öncesinde 3 batı eyaletini ziyaret etti

13.10.2022 01:14
ABD Başkanı Biden ara seçimler öncesinde 3 batı eyaletini ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletinde İkinci Dünya Savaşı sırasında eğitim alanı olarak kullanılan bir bölgeyi, ulusal anıt ilan etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletinde İkinci Dünya Savaşı sırasında eğitim alanı olarak kullanılan bir bölgeyi, ulusal anıt ilan etti.

Biden'ın 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerinde Demokrat adaylara destek olmak için çıktığı batı yakası gezisinde, ilk durağı Colorado eyaleti oldu.

Denver'ın yaklaşık 200 kilometre batısında bulunan Kamp Hale bölgesine ilişkin Biden, imza töreninde, "Bugün, Eski Eserler Yasası kapsamındaki yetkilerimi kullanarak Kamp Hale bölgesini ulusal anıt alanı olarak tanıyorum. Bu, başkanlığım döneminde ilan edilen ilk anıt alan." dedi.

Biden, yerli kabilelerin binlerce yıldır bu bölgede yaşadığına dikkati çekerek "Colorado'nun doğal güzelliğini ve ulusumuzun tarihini düşündüğünüzde, onu burada; kutsal kabile topraklarında buluyorsunuz." diye konuştu.

Törende söz alan Colorado Demokrat senatör adayı Michael Bennet de Biden'a teşekkür ederek bu andan sonra bölgenin olağanüstü tarihini daha fazla Amerikalının takdir edeceğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu tarafından dağ ve kış savaş şartları eğitim merkezi olarak kullanılan Kamp Hale, yaklaşık 54 bin dönüm alandan oluşuyor.

Biden'in Kamp Hale'i ulusal anıt alanı ilan etmesinin, 8 Kasım'daki ara seçimlerde senato adayı olarak sandığa gidecek Bennet başta olmak üzere, eyaletteki diğer Demokrat adaylara verilen destek olarak değerlendiriliyor.

Ara seçim kampanyası çerçevesinde bugün Colorado'dan California'ya geçecek olan Biden, Brentwood'da Demokratik Kongre Kampanya Komitesi için bir bağış toplantısına iştirak edecek.

Biden, yarın da Oregon eyaletine geçerek Oregon Demokratları tarafından düzenlenen gönüllü bir halk etkinliğine, ardından da Demokrat Vali adayı Tina Kotek'in resepsiyonuna katılacak.

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Kaynak: AA

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