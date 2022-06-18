Biden, korumaları onu yerden kaldırırken kendisini izleyenlere "İyiyim ben" dedi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Delaware, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.