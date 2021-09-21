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ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (2) Açıklaması

21.09.2021 19:19
ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (2) Açıklaması, System.String[]

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın geleceği için belirleyici olacak yılların başlangıcında olunduğunu belirterek, "Küresel bir topluluk olarak geleceğimizi tam anlamıyla belirleyecek bir on yıl olacak.

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın geleceği için belirleyici olacak yılların başlangıcında olunduğunu belirterek, "Küresel bir topluluk olarak geleceğimizi tam anlamıyla belirleyecek bir on yıl olacak. Acil ve yaklaşmakta olan bir krizle karşı karşıyayız." dedi

ABD başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta oturan Biden, bu sıfatla ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantısında konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sorunlara değinen Biden, bu salgının ancak iş birliği ile üstesinden gelinebileceğine dikkati çekti.

Biden, "Ortak kederimiz, ortak geleceğimizin, ortak insanlığımızın birlikte hareket etme yeteneğimize bağlı olacağını bize hatırlatıyor. Dünyamız için belirleyici bir on yılın, küresel topluluk olarak geleceğimizi tam anlamıyla belirleyecek on yılın başındayken bununla yüzleşip yüzleşmeyeceğimiz konusunda açık ve acil seçim yapmak durumundayız. Acil ve yaklaşmakta olan bir krizle karşı karşıyayız. Burada büyük fırsatlar var. Biz bu fırsatları yakalamaya kararlı mıyız? Daha fazla insanın hayatını kurtarmak, Kovid-19'u her yerde yenmek için birlikte çalışacak ve bir sonraki pandemi için gerekli adımları atacak mıyız? Yoksa, daha bulaşıcı ve tehlikeli varyantları yayılırken elimizdeki araçları kullanmakta başarısız mı olacağız?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyada yeniden ittifaklarını güçlendireceğini anlatan Biden, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü, İnsan Hakları Konseyi ve Paris İklim Antlaşmasına geri döndüğünü ifade etti.

Biden, küresel iklim değişikliği konusunda ABD'nin karbon emisyon miktarını 2030'larda yüzde 50-52 bandına indirmek için nisanda çalışma başlattıklarını söyledi.

Yeni teknolojilerin de dünya için yeni potansiyeli beraberinde getirdiğini aktaran Biden, şöyle devam etti:

"Bu teknolojilerin insanları güçlendirmeye mi yoksa baskıyı derinleştirmeye mi zorladığını belirlemek hepimize bağlı. Çünkü yeni teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Biyo-teknolojiden kuantum hesaplamalara, 5G'den yapay zekaya ve daha fazlasına kadarki alanlarda yeni ilerlemelerin, hedef alınan muhalif azınlık toplulukları bastırmaktan ziyade insan özgürlüğüne yönelik sorunları çözmek için demokratik ortaklarımızla çalışacağız."

ABD'nin yakın zamanda siber saldırılara karşı kritik yapıları korumak için yeni strateji ortaya koyduğuna işaret eden Biden, bu stratejinin BM anlaşması ile uyumlu olduğunu ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadele edilmesine olanak tanıdığını kaydetti.

Biden, "Önümüze baktığımızda iklimi, barışı ve güvenliği, insan onuru ve insan hakları gibi zamanımızın en büyük zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımıza inanıyoruz, ancak bunlara karşı iş birliği konusunda bizim inandığımız gibi inananlar, müttefiklerimiz ve ortaklarımız olmadan uzun yol kat edemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika
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