ABD Başkanı Biden, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hükümetiyle "yakın çalışmaya" hazır - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hükümetiyle "yakın çalışmaya" hazır

18.03.2021 23:55
ABD Başkanı Biden, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hükümetiyle

BUENOS ABD Başkanı Joe Biden, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro'ya yazdığı mektupla hükümetinin, Brezilya hükümetiyle yakın çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

BUENOS ABD Başkanı Joe Biden, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro'ya yazdığı mektupla hükümetinin, Brezilya hükümetiyle yakın çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Brezilya Hükümeti Sosyal İletişim Özel Sekreterliği, Bolsonaro'nun tebrik mektubuna cevaben Biden'in 26 Şubat 2021'de yazdığı mektubu paylaştı.

Biden'ın mektubunda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) ile ABD'de düzenlenecek İklim Zirvesi kapsamında iki ülkenin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve çevresel zorluklarla mücadele etmek için hem ikili hem de çok taraflı oturumlarda güçlerini birleştirme fırsatını memnuniyetle karşıladığını belirttiği aktarıldı.

Mektupta, Brezilya ve ABD'nin, gelecek nesiller için daha güvenli, sağlıklı, müreffeh ve çevre dostu ülkeler olmak adına ortak sorumluluğuna değinilerek, ABD hükümetinin, "iki ülkenin ikili ilişkilerinin bu yeni bölümünde Brezilya hükümetiyle yakın çalışmaya hazır olduğunun" vurgulandığı belirtildi.

Bolsonaro, 16 Aralık 2020'de Biden'ın başkanlığını tebrik etmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile Biden'ı en son tebrik eden yöneticiler arasında yer almıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakın olan Bolsonaro, 29 Kasım 2020'de, ABD'de 3 Kasım 2020'de düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Joe Biden, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hükümetiyle 'yakın çalışmaya' hazır - Son Dakika


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