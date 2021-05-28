Üye Girişi
ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi

28.05.2021 22:16
ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.

Buna göre, Biden'ın bütçe teklifi, altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlara yönelik harcamalarda artış öngörüyor.

Biden'ın iki aşamalı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi planı bütçede

Bütçede, 2022 mali yılında 4,17 trilyon dolarlık gelir sağlanması hedeflenirken, 6 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Biden'ın geçen aylarda sunduğu, altyapı paketi olarak da adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık Amerikan İstihdam Planı ile 1,8 trilyon dolarlık Amerikan Aileler Planı da bütçede yer alıyor.

Kapsamlı bütçe teklifi, nisan ayında açıklanan 1,52 trilyon dolarlık isteğe bağlı bütçe planını da kapsıyor.

Bütçe açığının 1,8 trilyon dolar olması bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 2 yılda artan hükümetin bütçe açığının ise 2022 mali yılında 1,8 trilyon dolara gerilemesi tahmin ediliyor.

ABD'de federal hükümet, salgına karşı yapılan harcamalar nedeniyle 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolar açık verirken, bütçe açığının 2021 mali yılında 3,7 trilyon dolar olacağı öngörülmüştü.

Biden yönetiminin bütçe teklifinde, yatırımların yanı sıra vergi düzenlemeleri de yer alıyor. Bu doğrultuda, kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltilmesi planlanıyor.

Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşı karşıya

Ekonomik tahminlerin de yer aldığı bütçe teklifinde, ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,2 büyümesi öngörülüyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ise 2021 ve 2022'de yıllık yüzde 2,1, 2023'te yüzde 2,2 artması tahmin ediliyor.

Bütçe teklifinin federal harcamaları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkaracağı belirtilirken, Cumhuriyetçiler Biden'ın harcama ve vergi planına borç yükünü ve enflasyonu artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Biden'ın ilk kapsamlı harcama bütçesinin Kongre'de aylarca sürecek zorlu müzakereleri başlatması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Hükümet, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok konuştu! Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok konuştu! "FETÖ izi" iddiasına sert çıktı ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, şeker komasına girip yoğun bakıma alındı Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, şeker komasına girip yoğun bakıma alındı         
22:55
Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı         
21:52
Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitiminin detaylarını paylaştı! Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitiminin detaylarını paylaştı! Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek         
21:05
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı         
20:25
Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü         
19:17
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi         
18:01
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 23:11:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement