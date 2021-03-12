ABD Başkanı Biden'dan Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının sona ermesi çağrısı - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının sona ermesi çağrısı

12.03.2021 12:29
ABD Başkanı Biden'dan Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının sona ermesi çağrısı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana Asya kökenli Amerikalılara yönelik işlenen nefret suçlarını kınadığını ve bunun sona ermesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana Asya kökenli Amerikalılara yönelik işlenen nefret suçlarını kınadığını ve bunun sona ermesi gerektiğini belirtti.

The Week'in haberine göre, Başkan Biden bu konuyla ilgili ilk kez yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 milyon Asya kökenli Amerikalı vatandaşımız, şu anda Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alarak hayat kurtarmaya çalışmalarına rağmen sokaklarda korku içinde yürüyor." ifadesini kullandı.

Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarındaki artışın kınanması gerektiğini ve bunun Amerika'ya yakışmadığını vurgulayan Biden, bu duruma bir son verilmesini istedi.

Asya kökenlilere karşı nefret suçlarında büyük artış

California Eyalet Üniversitesinin emniyet verilerine dayanarak yaptığı araştırma, 2020'de etnik önyargı sonucu işlenen suçların yüzde 7 düştüğünü fakat Asya kökenlilere karşı nefret suçlarında ise büyük artış olduğunu ortaya koymuştu.

New York ve Los Angeles da dahil olmak üzere 16 büyük ABD şehrinde yapılan araştırmada, Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarının 2019'da 49 iken, 2020'de bu sayının 122'ye çıktığı görülmüştü.

Asya ve Pasifikli Amerikalılara Nefret Suçunu Durdur (Stop AAPI Hate) isimli insan hakları grubunun raporunda ise ABD genelinde Mart- Aralık 2020'de Asya kökenlilere yönelik toplamda 2 bin 800'den fazla nefret suçu işlendiği kaydedilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'dan Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının sona ermesi çağrısı - Son Dakika


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