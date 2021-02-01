ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'a yaptırım tehdidi - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'a yaptırım tehdidi

01.02.2021 23:32
ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'a yaptırım tehdidi, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da gerçekleşen darbenin ardından ABD'nin Myanmar'a yeniden yaptırım uygulayabileceği sinyalini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da gerçekleşen darbenin ardından ABD'nin Myanmar'a yeniden yaptırım uygulayabileceği sinyalini verdi.

Myanmar ordusu sabah erken saatlerde başkent Nepido'da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'i gözaltına almıştı. Ordu, Myanmar'ın 1 sene boyunca askeri yönetimle idare edileceğini ve olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. Myanmar'daki askeri darbenin ardından çeşitli ülkelerden kınama açıklamaları gelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Suu Kyi'nin ordu tarafından gözaltına alınmasını "ülkenin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne geçişine doğrudan bir saldırı" olarak nitelendirdi. Biden, "Uluslararası toplum, Burma ordusuna el koydukları güçten derhal vazgeçmeleri, gözaltına aldıkları aktivistleri ve yetkilileri serbest bırakmaları için baskı yapmak için bir araya gelmeli" ifadelerini kullandı.

Başkan Biden, "ABD demokrasiye doğru ilerlemesini desteklemek amacı ile son on yılda Burma'ya uyguladığı yaptırımları kaldırdı. Bu ilerlemenin tersine çevrilmesi, yaptırım yasalarımızın ve otoritelerimizin derhal gözden geçirilmesi ve ardından uygun önlemlerin alınmasını gerektirecektir" dedi.

Biden ayrıca, Myanmar ordusunu telekomünikasyon üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırmaya ve sivillere yönelik şiddetten kaçınmaya çağırdı. Başkan Biden, "Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yeniden kurulmasını desteklemek ve Burma'nın demokratik geçişini bozmaktan sorumlu olanları cezalandırmak için bölgedeki ve dünyadaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

"ABD BURMA HALKININ YANINDA YER ALIYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, "ABD demokrasi, özgürlük, barış ve kalkınma arzusunda Burma halkının yanında yer alıyor. Ordu bu eylemleri derhal geri çekmelidir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Myanmar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'a yaptırım tehdidi - Son Dakika


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