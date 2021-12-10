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ABD Başkanı Biden, enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi Açıklaması - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi Açıklaması

10.12.2021 22:49
ABD Başkanı Biden, enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi ve enflasyonunun nedeninin hükümet harcamaları değil tedarik zincirindeki sorunlar olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi ve enflasyonunun nedeninin hükümet harcamaları değil tedarik zincirindeki sorunlar olduğunu söyledi.

Biden, ABD'nin ev sahipliğinde yapılan "Demokrasi Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yaptıktan sonra salondaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de 1982'den bu yana en yüksek artışı gösteren kasım enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, yoldaki gerçek bir tümsek. Aileleri etkiliyor. Marketlere giriyorsunuz ve aldığınız her şey için daha çok para ödüyorsunuz. Bu, bizim için önemli." dedi.

Biden, enflasyondan Kovid-19 ve tedarik zincirini sorumlu tuttu

Biden, enflasyon konusunda, "Şu anki durumun krizin zirve noktası olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın düşündüğünden daha kısa bir süre içinde bir değişiklik göreceğinizi düşünüyorum. Ekonomi birçok açıdan iyileşiyor." şeklinde konuştu.

Hükümet harcamalarının enflasyonu yükselttiği iddialarını da reddeden Biden, "Hükümetin para harcaması enflasyonun nedeni değil. Enflasyonun nedeni gerçekten çok ciddi tedarik zinciri sorunlarımızın olması. Bu sorun da fiyatlarda önemli artışlara yol açıyor. Tüm bunların temel sebebi ise Kovid-19. Kovid-19 birçok gerekli ürünü üretmemizde ve Pasifik'te yaptığımız ithalatta ciddi etkili oldu." yorumunu yaptı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, enflasyonu 'yoldaki gerçek tümsek' olarak nitelendirdi Açıklaması - Son Dakika


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