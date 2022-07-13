ABD Başkanı Biden, enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede haziran ayı enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ancak benzin fiyatlarındaki son düşüşün etkisini yansıtmadığından güncelliğini yitirdiğini ifade etti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, haziranda yüzde 9'u aşan enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Biden, "Bugünkü manşet enflasyon okuması kabul edilemez derecede yüksek olsa da güncelliğini yitirmiş durumda." ifadesini kullandı.

Enerji kaleminin tek başına enflasyondaki aylık artışın neredeyse yarısını oluşturduğuna işaret eden Biden, bugün açıklanan verilerin benzin fiyatlarındaki düşüşün tam etkisini yansıtmadığına dikkati çekti.

Biden, buğday gibi diğer emtiaların fiyatlarında da hazirandan bu yana keskin düşüş yaşadığını aktardı.

Enflasyonun en acil ekonomik sorunları olduğunu vurgulayan Biden, bu durumun dünyanın hemen her ülkesinde etkili olduğunu ifade etti.

Biden, "Enflasyonla mücadele en büyük önceliğim. Fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha hızlı ve daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda atacakları adımlara da değinen Biden, benzin fiyatını düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Biden, stratejik petrol rezervinden piyasaya benzin sunmaya, Rus petrolüne fiyat sınırı koymak için Avrupalı müttefikleriyle hareket etmeye, üretimi artırmak için ABD'nin petrol ve gaz sektörüyle çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Petrol fiyatlarının haziran ortasından bu yana yaklaşık yüzde 20 düşmesine rağmen benzin fiyatlarındaki gerilemenin bunun yarısı kadar olduğuna işaret eden Biden, petrol şirketlerinin bunu kar elde etmek için bir bahane olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

Biden, reçeteli ilaçlardan elektrik faturaları ve sağlık sigortası primlerine kadar Amerikalı ailelerin günlük harcama maliyetlerini azaltmaya yönelik yasa konusunda harekete geçilmesi için de Kongreye çağrıda bulundu.

Başkan Biden, "ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğu alanı sağlamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı gösterdi.