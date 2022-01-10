ABD Başkanı Biden, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Etiyopya'daki çatışmaları görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkedeki çatışmaların çözümü konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Ahmed telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Etiyopya'da süren çatışmaların ve barış yollarının ele alındığı görüşmede, Biden, Ahmed'in son dönemde birçok siyasi tutukluyu salıverme adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Görüşmede iki lider, müzakere edilmiş bir ateşkes için diyaloğun hızlandırılması, Etiyopya'ya insani yardımların erişiminin iyileştirilmesi, Etiyopyalıların insan haklarına ilişkin endişelerinin giderilmesi gibi konuların önemine işaret ederken, Biden, sivil kayıplara yol açan hava saldırıları dahil süren çatışmalardan duyulan endişeyi dile getirdi.

Biden, ABD'nin Etiyopyalıların çatışmaları barışçıl yollarla çözmeleri için Afrika Birliği ve diğer bölgesel ortaklarla çalışma sözüne bağlılığını yineledi.

Görüşmede iki lider, ABD-Etiyopya ilişkilerinin öneminin altını çizdi ve çatışmaların çözümü için somut adımlar atılmasının gerekliliğine işaret etti.

Etiyopya'daki çatışmalar

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.