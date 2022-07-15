BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'de - Abbas ve Biden'ın ortak basın toplantısı (2)

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ı yolcu etmesi BEYTULLAHİM (AA) – ABD Başkanı Joe Biden, İsrail 'e gerç.ekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria 'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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