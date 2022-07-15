BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'de - Abbas ve Biden'ın ortak basın toplantısı (2) - Son Dakika
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BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'de - Abbas ve Biden'ın ortak basın toplantısı (2)

15.07.2022 12:37

Abbas ve Biden'ın ortak basın toplantısından detaylar ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklaması Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ı yolcu etmesi BEYTULLAHİM (AA) – ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerç.

Abbas ve Biden'ın ortak basın toplantısından detaylar

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ı yolcu etmesi BEYTULLAHİM (AA) – ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerç.ekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'den ayrıldı BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'den ayrıldı Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştüBiden: 'Filistin halkı bağımsız, egemen bir devleti hak ediyor' Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştüBiden: 'Filistin halkı bağımsız, egemen bir devleti hak ediyor'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'de - Abbas ve Biden'ın ortak basın toplantısı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'de - Abbas ve Biden'ın ortak basın toplantısı (2) - Son Dakika
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