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ABD Başkanı Biden görevi mi bırakacak? Doktoru paylaştı: Endişe verici bir durum yok - Son Dakika

ABD Başkanı Biden görevi mi bırakacak? Doktoru paylaştı: Endişe verici bir durum yok

20.11.2021 09:37

Yaşının ilerlemesi ve sağlık sorunlarının da olduğu gerekçesiyle ABD Başkanlığı'na devam edemeyeceği öne sürülen Biden'in önceki gün yaptırdığı kolonoskopininin sonuçları çıktı. Doktor Kevin O'Connor, kolonoskopide endişe verici bir durum olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Biden'in kolonoskopiye girecek olması nedeniyle yetkilerini Kamala Harris'e devretmesi dikkat çekti. Biden'in kolonoskopi sonuçları da merak ediliyordu. Doktor Kevin O'Connor yaptıkları inceleme sonucunda "Başkanının görevine devam etmesi açısından herhangi bir sağlık engeli" olmadığını belirtti.

RUTİN KONTROL OLARAK AÇIKLANDI

Biden, 79. yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesine giderek rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı. Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.

1 YIL ÖNCE AYAĞI KIRILDI

Öte yandan O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

SÜREKLİ BOĞAZINI TEMİZLİYORDU

Biden'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O'Connor, Biden'a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti. ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 19 Kasım Cuma sabahı kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti.

ABD Başkanı Biden görevi mi bırakacak? Doktoru paylaştı: Endişe verici bir durum yok

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kamala Harris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden görevi mi bırakacak? Doktoru paylaştı: Endişe verici bir durum yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden görevi mi bırakacak? Doktoru paylaştı: Endişe verici bir durum yok - Son Dakika
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