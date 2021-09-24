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ABD Başkanı Biden: "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım"Biden, Haitili göçmenlere yapılanları "bir utanç" olarak nitelendirdi - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım"Biden, Haitili göçmenlere yapılanları "bir utanç" olarak nitelendirdi

24.09.2021 19:17

- ABD Başkanı Biden: "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım" Biden, Haitili göçmenlere yapılanları "bir utanç" olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, Ocak ve Mart ayları arasında korona virüse (Covid-19) karşı Pfizer aşısı olan ABD'lilerin, aşıların güçlendirici dozunu yaptırmaları...

- ABD Başkanı Biden: "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım"

Biden, Haitili göçmenlere yapılanları "bir utanç" olarak nitelendirdi

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Ocak ve Mart ayları arasında korona virüse (Covid-19) karşı Pfizer aşısı olan ABD'lilerin, aşıların güçlendirici dozunu yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Covid-19 aşısının güçlendirici dozumu yaptıracağım" dedi. Biden ayrıca, ABD-Meksika sınırında Haitili göçmenlere yapılanları ise "bir utanç" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkenin korona virüs (Covid-19) aşılama programına dair açıklamalarda bulundu. Biden, ABD'de Ocak ve Mart ayları arasında Covid-19'a karşı Pfizer aşısı olan ABD'lilerin, 65 yaş ve üzerindeyse, tıbbi bir durumları varsa veya ön saflarda çalışıyorlarsa Covid-19 aşılarının güçlendirici dozunu yaptırmaları gerektiğini belirtti. Pfizer'in Covid-19 güçlendirici aşı dozunu olmaya hak kazanan ABD'lileri "şimdi" 3. doz aşı yapmaya çağıran Biden, yakın zamanda kendisinin de Covid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu yaptıracağını duyurdu. Başkan Biden, "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım. 65 yaşının üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım" ifadelerini kullandı. Bunun tam olarak ne zaman olacağından emin olmadığını, fakat mümkün olan en kısa sürede alacağını sözlerine ekleyen Biden, güçlendirici aşı dozlarının ülke çapında 40 binen fazla eczane dahil olmak üzere, 80 bin konumda ulaşılabilir olacağını kaydetti.

"Moderna ve Johnson & Johnson aşıları olanlar Covid-19'a karşı hala yüksek derecede korumaya sahip"

Başkan Biden, Moderna ve Johnson & Johnson Covid-19 aşıları olan kişilerin hala "yüksek derecede korumaya" sahip olduklarını belirterek, "Doktorlarımız ve bilim adamlarımız, güçlendirici aşı dozuna ihtiyacınız olup olmadığı ve ne zaman gerektiği konusunda bu 2 kuruluştan gelen verileri analiz etmek için gece gündüz çalışıyor ve süreç ilerledikçe sizin için güncel bilgiler sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Biden, şu anda uygun grupların dışında kalan ve Covid-19 güçlendirici aşı yaptırmak isteyebilecek ABD'lilerin ise sıralarını beklemesini tavsiye ederek, "Güçlendirici aşı dozlarını genel olarak genişletebileceğimiz zamana da bakıyoruz. Bu nedenle, bu noktaya ulaşmak için sıranızı beklemenin daha iyi olacağını söyleyebilirim" dedi.

"ABD'de Covid-19 aşı hakkına sahip kişilerin yüzde 25'i halen aşısız"

Biden, ABD'nin milyonlarca vatandaşını aşılamada inanılmaz ilerleme kaydettiğini, fakat aşı hakkına sahip kişilerin yüzde 25'inin hala tek bir doz aşı dahi yaptırmadığını kaydetti. Biden, "Bu, aşılanmamışların salgınıdır ve ABD'lilerin benzeri görülmemiş ve başarılı bir aşılama programına sahip olmalarına rağmen bunun nedenidir. Neredeyse 5 aydır, 80 bin yerde ücretsiz aşılar mevcut olmasına rağmen, hala tek bir atış yapamayan 70 milyondan fazla vatandaşımız var. Daha da kötüsü, Covid-19'a karşı mücadeleyi yanlış bilgilerle baltalamak için aktif olarak çalışan seçilmiş yetkililer var. Bu kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kulandı.

Biden konuşmasında, ABD'lilerin büyük çoğunluğunun doğru olanı yaparken, aşı hakkına sahip her 4 ABD'liden 1'inin hala ilk aşı dozunu yaptırmadığını belirterek, "Bizimki kadar büyük bir ülkede, bu yüzde 25'lik azınlık çok büyük hasara neden olabilir. Çok fazla hasara neden oluyorlar" ifadelerini kullanarak, aşısız kişilerin hastaneleri aşırı doldurduğunu ve sağlık sistemini strese soktuğunu sözlerine ekledi.

"Bu bir utanç. Utançtan öte. Tehlikeli, yanlış. Tüm dünyaya yanlış mesaj gönderiyor"

Başkan Biden, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Meksika sınırında yer alan Texas eyaletinin Del Rio bölgesindeki Rio Grande Nehri'ni geçerek ABD'ye geçmeye çalışan Haitili göçmenlere, atlı sınır muhafızları tarafından yapılanları ve atların dizginlerini bir kırbaç gibi savurmasını kınayarak yaşananlara tepki gösterdi. Del Rio'da yaşanan olaylarda sorumlularının cezalandırılacağının altını çizen Biden, "Gördükleriniz korkunç. İnsanları atlarla, onları ezerek kırbaçlarken görmek çok çirkin. Size söz veriyorum, bu insanlar bunun hesabını ödeyecek. Şu anda devam eden bir soruşturma var ve bunun sonuçları olacak. Bu bir utanç. Utançtan öte. Tehlikeli, yanlış. Tüm dünyaya yanlış mesaj gönderiyor. Ülkeye yanlış bir mesaj gönderdi. Kısacası bu biz değiliz" ifadelerini kaydetti.

ABD Başkanı Biden: Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım Biden, Haitili göçmenlere yapılanları bir utanç olarak nitelendirdi
ABD Başkanı Biden: Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım Biden, Haitili göçmenlere yapılanları bir utanç olarak nitelendirdi
ABD Başkanı Biden: Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım Biden, Haitili göçmenlere yapılanları bir utanç olarak nitelendirdi
ABD Başkanı Biden: Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım Biden, Haitili göçmenlere yapılanları bir utanç olarak nitelendirdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Joe Biden, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: 'Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım'Biden, Haitili göçmenlere yapılanları 'bir utanç' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım"Biden, Haitili göçmenlere yapılanları "bir utanç" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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