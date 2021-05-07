ABD Başkanı Biden: "Haziranda Putin ile görüşebileceğimize eminim ancak yer ve zaman belli değil" - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, haziran ayındaki Avrupa ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerinden emin olduğunu ancak görüşmenin yeri ve zamanının henüz netleşmediğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da açıklanan nisan ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağına değinen Biden, "Bu durum benim Putin ile görüşme isteğimi etkilemiyor. Biliyorsunuz Rusya bazı askerlerini çekmeye başladı. Şu anda bölgede asker yığınağı var ancak bir ay öncesinden daha azlar." ifadesini kullandı.

Biden, haziran ayında Londra ve Brüksel'e yapacağı ziyaret sırasında Putin ile baş başa bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "Görüşebileceğimize eminim. Ancak görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli değil. Bu konuda çalışılıyor." yanıtını verdi.

İran'ın Viyana'da yürütülen nükleer görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet buna inanıyorum ancak İran'ın ne kadar ciddi olduğu ve neleri yapmaya hazır olduğu farklı bir hikaye. Görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomimiz doğru yönde ilerliyor ama gidecek uzun yolumuz var"

Tarım dışı istihdamın nisanda 266 bin kişi arttığına işaret eden Biden, düşündüğünden daha hızlı ilerlediklerini belirtti.

Göreve başladığından bu yana 1 milyon 500 binden fazla yeni istihdam sağlandığını aktaran Biden, ülke tarihinde bir başkanın ilk 3 ayında sağlanan en fazla istihdam olduğunu kaydetti.

Biden, bugün açıklanan istihdam raporunun yönetimin attığı adımların ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bize 22 milyon kişinin işsiz kalmasına mal olan bir ekonomik çöküşten çıkıyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan destek paketiyle artan işsizlik yardımlarının işe dönüşleri azalttığı yönündeki yorumların sorulması üzerine Biden, buna inanmadığını, ölçülebilir bir şey olmadığı yanıtını verdi.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı.

Piyasaları hayal kırıklığına uğratan tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.