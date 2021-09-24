ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Beyaz Saray'da görüştü.

Biden, Hint-Pasifik bölgesinde "Çin'i dengelemeye" yönelik bir oluşum olarak değerlendirilen ve Quad olarak bilinen Avusturalya, Japonya ve Hindistan ittifakı liderler zirvesi öncesinde Modi ile bir araya geldi.

Biden görüşme öncesinde basına yaptığı kısa açıklamada, ABD ile Hindistan arasındaki ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Joe Biden, "ABD-Hindistan ilişkilerinin birçok küresel sorunu çözmeye yardımcı olacağını düşünüyorum. Aslında ta 2006'da '2020'lerde Hindistan ve ABD'nin dünyada birbirine en yakın iki ulus olacağını' söyleyerek bu umudu haber vermiştim." dedi.

Modi de ABD-Hindistan ittifakına vurgu yaparak, bunun özellikle teknoloji ve ticaret alanında iki ülkenin menfaati açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Biden'ın soyadı ve kökeni gündeme geldi

Soyadının Hindistan'da yaygın bir soyadı olduğuna ilişkin espriler yapan Biden, sömürge döneminde Doğu Hindistan Çay Şirketinde görevli Kaptan George Biden adında bir subayın Hindistan'da evlendiğine dair bilgiler olduğunu ancak bu kişi ile akrabalıklarını kabul etmediklerini söyledi.

Modi ise Biden soyadının kökenini araştırdığını ve bu konuda bazı belgeleri beraberinde getirdiğini belirtti.