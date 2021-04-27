ABD Başkanı Biden: "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz"

27.04.2021 21:55
ABD Başkanı Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz.

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz." dedi.

ABD Başkanı Biden, ülkesindeki Kovid-19'la mücadele kapsamında gelinen son durumu ve aşılama çalışmalarını Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Biden, aşılama çalışmalarında koydukları hedefin önünde seyrettiklerini ve yaz aylarına aşı sayesinde biraz daha rahat girmeyi umduklarını söyledi.

ABD'deki yaşlıların yaklaşık 3'te 2'sinin tamamen aşılandığını ve bu rakamın her gün arttığını belirten Biden, 16 yaşından büyük herkesin aşı olma hakkına sahip olduğunu ve herkesi aşılanmaya çağırdığını vurguladı.

ABD'de bugün itibarıyla kendi yönetimi döneminde uygulanan aşı sayısının 215 milyonu geçtiğini kaydeden Biden, bunun kendilerinin önemli bir başarısı olduğunu ifade etti.

"Hindistan'a hemen yardım göndereceğiz"

Hindistan'da salgının gidişatını yakından izlediklerini ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü anlatan Biden, ellerinden geldiği ölçüde bu ülkeye salgınla mücadele için destek olacaklarını belirtti.

Biden, "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz, buna Remdesivir ve hastalıkla mücadelede kullanılan diğer ilaçlar dahil. Ayrıca aşı yapımında kullanılacak makinelerin parçalarını da göndereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan'a aşı da göndereceklerini belirten Biden, isim vermeden Astra Zeneca aşısıyla ilgili gerekli süreci beklediklerini ve buna göre bu ülkeye önemli miktarda aşı göndermek istediklerini sözlerine ekledi.

Komple aşılananların maskesiz dışarı çıkmaları

ABD Başkanı Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün yayımlanan güncel açıklamaya göre, aşılarının tamamını yaptırmış kişilerin maskesiz dışarı çıkabileceğini ve kalabalık olmayan gruplar olarak dış mekanlarda buluşabileceğini ifade etti.

Bilimsel olarak aşılarının tüm dozunu yaptırmış kişilerin kendi aralarında virüsü yayma ihtimallerinin çok düşük olduğunun ortaya konulduğunu söyleyen Biden, gençlere de aşı olmaları çağrısında bulundu.

CDC, Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, çok kalabalık olmadığı sürece maskesiz bir araya gelmesinde sorun olmadığını açıklamıştı. CDC, Kovid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıran ABD'liler için paylaştığı yeni rehberde, dışarıda egzersiz, yemek veya sosyalleşmek için maskesiz bir araya gelebileceklerini belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: 'Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz' - Son Dakika


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