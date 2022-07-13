Biden'ın çelenk koyması ve saygı duruşu TEL AVİV (AA) – ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail 'de Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Biden ' Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.