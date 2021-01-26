ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

26.01.2021 23:51
ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaparak ülkesinin transatlantik savunmasına taahhüdünü ve ittifakın toplu güvenliğine olan bağlılığını teyit etti.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaparak ülkesinin transatlantik savunmasına taahhüdünü ve ittifakın toplu güvenliğine olan bağlılığını teyit etti.

Biden'ın başkan olmasından sonra Stoltenberg ile yaptığı ilk görüşmeye ilişkin Beyaz Saray ve NATO'dan açıklamalar yapıldı.

Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden görüşmede Afganistan, Irak ve Rusya gibi ortak güvenlik meselelerinde müttefiklerle birlikte çalışma niyetini dile getirdi.

Biden, NATO anlaşmasının 5. maddesi gereği ABD'nin ittifakın toplu savunmasına olan bağlılığını ve transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesine olan taahhüdünü vurguladı.

NATO açıklamasında ise Biden'ın göreve gelmesinin Amerikan demokrasisinin gücünün sağlam bir göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre Stoltenberg, Biden'ın ittifakı merkeze almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, zorlukların üstesinden birlikte gelinebileceğini vurguladı.

Stoltenberg ve Biden, Afganistan, Irak, Rusya, uluslararası terörizm ve Çin'in yükselişi gibi konuları ele alarak, savunma harcamalarındaki artış ivmesinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

İki lider, bu yıl Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesine hazırlanmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Jens Stoltenberg, Afganistan, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü - Son Dakika


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