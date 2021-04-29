ABD Başkanı Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti: "Amerika yeniden yükseliyor" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti: "Amerika yeniden yükseliyor"

29.04.2021 11:17
ABD Başkanı Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti:

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin bulunduğu ortak oturuma hitap ederek, "Amerika yeniden yükseliyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin bulunduğu ortak oturuma hitap ederek, "Amerika yeniden yükseliyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin olduğu ortak oturuma hitap etti. Görevdeki 100. gününün arifesinde konuşan Biden'ın hitabında tarihi anlar da yaşandı. İlk kez bir ABD Başkanı'nın arkasında iki kadın hükümet yetkilisi oturdu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi selamlayarak konuşmasına başlayan Biden, iş dünyası, çocuk ve ailelere yönelik harcama paketi, korona virüsle mücadele ve dış politikaya yönelik mesajlar verdi. Korona virüs salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde olumsuz etkisine değinen ve sosyal güvenlik harcamalarının daha önce görülmemiş bir şekilde genişletileceğine işaret eden Biden, "Amerika yeniden yükseliyor" dedi.

"Çin ile çatışmayacağız"

Çin veya Rusya ile ilişkilere de değinen Biden, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim. Rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma aramıyoruz" ifadelerini kullandı. Biden, "Ama Amerika'nın çıkarlarını her açıdan savunacağımızı kesinlikle belirttim. Ayrıca Başkan Xi'ye, Hint-Pasifik'te de tıpkı Avrupa'da NATO ile yaptığımız gibi çatışma başlatmak için değil, çatışmayı önlemek için güçlü askeri varlığımızı sürdüreceğimizi söyledim" diye konuştu.

Konuşmasında küresel iş birliği mesajı veren Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisine yönelik, "Putin'e gerilimi tırmandırma peşinde koşmayacağımızı, ancak eylemlerinin sonuçları olacağını çok net bir şekilde ifade ettim" dedi. Biden, "Bu iki ülkenin oluşturduğu tehditleri diplomasi ve sert caydırıcılık yoluyla ele almak için müttefiklerimizle yakın bir şekilde çalışacağız" ifadesini kullandı.

Amerikan Aileleri Planı'nı da açıklayan Biden, programın çocuklara odaklanacağını, üç ila dört yaş arası çocuklar için ücretsiz anaokulu, ücretli aile ve tıbbi izin, doğrudan nakit yardımı sağlanacağını belirtti. Yılda 400 bin dolardan az kazanan kişiler için vergi artışının olmayacağını da vurgulayan Biden, ABD'nin en zengin yüzde 1'inin ve kurumsal şirketlerin adil paylarını ödeme zamanının geldiğini ifade etti. Biden ayrıca, 400 bin dolardan fazla kazananlara yönelik en yüksek vergi dilimini yüzde 39.6'ya çıkardıklarını belirtti. - WASHINGTON

ABD Başkanı Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti: Amerika yeniden yükseliyor
ABD Başkanı Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti: Amerika yeniden yükseliyor
ABD Başkanı Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti: Amerika yeniden yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Senato, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti: 'Amerika yeniden yükseliyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı         
11:44
Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak         
11:38
Bakan Koca Bakan Koca "Türkiye'de de görüldü" demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler         
11:19
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak         
09:47
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 12:48:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Biden ilk kez Kongre'ye hitap etti: "Amerika yeniden yükseliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement